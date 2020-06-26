Филадельфия, США, , 20:03 — REGNUM Итало-американская община Филадельфии намерена оказать противодействие решению местных властей о переносе памятника Христофору Колумбу с его нынешнего места, передает Adnkronos в пятницу, 26 июня, со ссылкой на заявление представителей общины.

Перенос недопустим еще и потому, что памятник был воздвигнут в начале ХХ века по инициативе и на средства итальянской общины, отметили также ее представители. «Атака на памятник — это атака на всех нас», — сказано в заявлении.

Руководители общины считают действия мэра Филадельфии, представляющего Демократическую партию, политизированными и направленными на снижение рейтинга Дональда Трампа и республиканцев, за которых традиционно голосует большая часть общины, сказано также в заявлении.