Москва, , 20:01 — REGNUM Две трети граждан, зарегистрированных для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции, уже проголосовали. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает штаб по наблюдению за электронным голосованием.

Напомним, что голосовать удаленно по поправкам к Конституции могут жители Москвы и Нижегородской области. Само голосование началось 25 июня, при этом основной день голосования — 1 июля.

Вечером 26 июня явка на электронном голосовании в двух регионах составила 66%, это две трети от записавшихся на электронное голосование. Уточняется, что бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.