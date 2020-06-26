Чебоксары, , 19:48 — REGNUM В Чувашии сегодня, 26 июня, стал известен ещё один претендент на высший пост республики. «Российскую партию пенсионеров за справедливость» будет представлять лидер регионального отделения 67-летний Николай Степанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения.

25 июня Степанова в качестве кандидата на пост главы Чувашии поддержали на республиканской конференции, 26 июня пакет документов для выдвижения подан в региональный ЦИК.

Николай Степанов ранее работал в органах внутренних, в том числе возглавлял Госавтоинспекцию Чувашии, в настоящее время работает финансовым директором ООО «Чистый город».

Напомним, выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня подал документы в ЦИК Чувашии в качестве кандидата от «Патриотов России» Сергей Матвеев, который является предпринимателем и депутатом Чебоксарского района. В качестве самовыдвиженцев планируют участвовать в выборах врио главы Чувашии Олег Николаев и безработный Юрий Шакеев.

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