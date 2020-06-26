Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Власти США вводят визовые санкции против Китайской Народной Республики за действия Пекина в отношении Гонконга. Об этом сегодня, 26 июня, объявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Напомним, что Гонконг — это бывшая британская колония, которая вернулась под юрисдикцию Китая в 1997 году. Однако условием возвращения было предоставление Гонконгу широкой автономии в рамках политики «Одна страна две системы».

В последние годы Гонконг сотрясали акции протеста. Наиболее сильные протесты были летом и осенью 2019 года. Наиболее радикальные протестующие требовали отделения Гонконга от Китая.

В итоге китайские власти готовятся принять поправки к законодательству, которые не позволят осуществлять в Гонконге те формы протеста, которые имели место в минувшем году. В самом Гонконге и на Западе это воспринято как посягательство на нарушение автономии города.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты наложат санкции на Китайскую Народную Республику, которая, по мнению Вашингтона, подрывает автономию Гонконга.

Позднее стало известно, что санкции будут касаться визовых ограничений для китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к подавлению протестов в Гонконге.