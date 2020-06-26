Белград, , 19:31 — REGNUM Сербия может вступить в Евросоюз до 2026 года. Об этом 26 июня сообщил президент страны Александр Вучич после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе.

Вучич ожидает, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС будут закончены до окончания мандата нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов 21 июня, а до 2026 года страна и формально станет членом европейского семейства.

«Я считаю, что Евросоюз настроен рассматривать ускоренную интеграцию Сербии. Одновременно у нас существует большое желание ускорить наш европейский путь», — процитировал слова президента Вучича телеканал РТС.

Сербский лидер также сообщил, что он обсудил с европейскими коллегами возможности инфраструктурного развития балканского региона и выделение его стране средств из европейского бюджета. При этом он подчеркнул, что «переговоры с Приштиной имеют ключевое значение» для выделения этих денег.

По мнению Вучича, переговоры Белграда и Приштины могут возобновиться через две-три недели.

Напомним, что 27 июня Александр Вучич должен был встретиться в Вашингтоне с лидером сепаратистского Косово Хашимом Тачи, но поездка была отменена из-за обвинения, предъявленного Тачи Международным трибуналом по преступлениям «Освободительной армии Косово» во время конфликта 1990-х годов.