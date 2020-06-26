Минск, , 19:26 — REGNUM В Белоруссии хватает «майданутых», её хотят «наклонить», однако ничего из этого не выйдет по причине отсутствия революционеров и сплочённости белорусского народа. Об этом сегодня, 26 июня, выступая на госпредприятии «Беларуськалий» в Солигорском районе Минской области заявил Александр Лукашенко.

«Буквально через месяц мы не просто революцию породим — мы породим тот майдан, от которого мы сегодня пытаемся уйти и который нам навязывают со всех сторон. Помните это: нельзя наклонять людей! Нельзя их наклонять так, чтобы люди потеряли всякую надежду. Мы ведь сами оттуда», — заявил Лукашенко.

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«Мы за 25 лет уже попробовали, что такое свое государство, свой кусок земли. Мы с головой дружим, понимая, что этот клочок земли уже не столько нам принадлежит, сколько нашим детям. Мы тут едины: этот кусок земли должен остаться нашим детям», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Там также отметили: «Президент убежден: разделить белорусский народ уже не получится».

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