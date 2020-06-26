Москва, , 19:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность работать над подготовкой встречи пяти лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН, сообщает 26 июня официальный сайт Кремля.

Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

В ходе переговоров президенты вспомнили о 75-й годовщине подписания Хартии Сан-Франциско.

«И это вселяет смысл в наш проект, который у нас с тобой был, — объединить пять постоянных членов Совета Безопасности. Я хотел бы тебе предложить продолжать работать по той повестке дня, которую мы определили в Брегансоне», — сказал Эммануэль Макрон.

«Я считаю, что кризис, через который мы проходим, и другие региональные кризисы показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова — от Лиссабона до Владивостока. Это настоящее пространство сотрудничества и мира. Мы понимаем важность этого и вызовов, которые стоят перед нами», — добавил президент Франции.

Кроме того, российский и французский президенты обсудили вопросы борьбы с терроризмом, нелегальную миграцию, климатические изменения, и борьбу с пандемиями.

Также обсуждались разрушение системы контроля над вооружениями и обстановка на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии.

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