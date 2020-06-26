Рим, , 19:21 — REGNUM Члены комиссии по спорным вопросам Сената Италии в пятницу, 26 июня, проголосовали против прекращения повышенных выплат бывшим депутатам и министрам (которые в Италии также избираются из числа депутатов).

Инициатива не соответствует определениям Конституционного суда Италии и законодательству ЕС и потому признана необоснованной, пояснили в комиссии.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (бывший лидер входящего в правящую коалицию популистского «Движения 5 звезд» — авторов инициативы) заявил, что крайне разочарован нежеланием членов парламента лишать себя привилегий.

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