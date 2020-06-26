Москва, , 19:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции переговоры с презентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 26 июня официальный сайт Кремля.

Отмечено, что переговоры были запланированы заранее.

Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, проблемы миграции, климатические изменения, а также вероятность пандемий, связанных не только с коронавирусом.

Кроме того, стороны обсудили разрушение системы контроля над вооружениями и ситуацию на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии.

«Это всё вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня», — отметил в ходе переговоров Владимир Путин.

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