Москва, 26 июня 2020, 19:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Речь об этом зашла сегодня, 26 июня, в ходе видеоконференции с президентом Франции.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президентуФранции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», сказал Путин.