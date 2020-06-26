Киев, , 18:57 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила конгрессменов США, представивших на рассмотрение палаты представителей новый законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, «Нафтогаз» призывает американцев поскорее принять этот закон о санкциях против Северного потока — 2». Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Напомним, что на рассмотрение палаты представителей Конгресса США был внесен новый законопроект, предусматривающий расширение санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против «Северного потока — 2» власти США ввели еще в минувшем году. Был принят закон PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности). В результате тех санкций западные компании в страхе прекратили прокладку «Северного потока — 2», и теперь Газпром завершает проект самостоятельно.