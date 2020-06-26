Донецк, , 18:47 — REGNUM Украинские формирования подвергли обстрелам территорию ДНР 34 раза в течение недели, сообщил 26 июня замглавы Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Басурин уточнил, что ВСУ атаковали девять населённых пунктов ДНР, по которым было выпущено 190 боеприпасов (артиллерийских снарядов, а также мин калибра 82 и 120 мм).

ВСУ обстрелами убили мирного жителя ДНР и ещё одного ранили. В Александровке, посёлке им. Гагарина и посёлке шахты «Трудовская» повреждены восемь домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 июня ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР четыре раза.

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