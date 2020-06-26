Москва, , 18:41 — REGNUM Ручная проверка списков москвичей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, обнаружила почти две тысячи сомнительных учетных записей. Все эти сомнительные учетные записи исключены из реестра онлайн-голосующих, подчеркнул руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Мы когда вот эту сверку затеяли электронных записавшихся и обычных, обнаружили чуть меньше двух тысяч человек, которые зарегистрировали личные кабинеты после 5 июня, прямо в последние дни записи на голосование. Из них 547 человек проголосовало. Те, которые 1,4 тысячи мы выявили, мы их уже сейчас заблокировали», — объяснил Массух.

Как оказалось, в ряде случае электронная программа запуталась в «е» и «ё» в фамилиях, а также в «строении 1» или «корпус 1», таким образом эти кабинеты оказались «подвешенными», и машина их «пропустила» на голосование.

Глава Общественного штаба сообщил, что сейчас все сомнительные аккаунты заблокированы и их владельцы не смогут проголосовать электронно. Теперь им надо будет прийти на участки и отдать свой голос очно. Всем этим людям сообщат о том, что им нужно проголосовать другим способом.

Ранее московские УИКи уточнили более 12 тысяч записей по заявкам на электронное голосование. По данным председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, 25 июня около 10 тысяч членов комиссий сверили 1 050 000 аккаунтов электронных избирателей.

«В результате этой работы мы внесли в списки избирателей 12 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование, — рассказал Ермолов, добавив, что среди этих граждан не было тех, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства. — Система не допускает двойного голосования. Подобную сверку будем проводить ещё раз, плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное голосование, будет обеспечен контроль со стороны УИК».

Эксперты убеждены, что в небольшом количестве ошибок при реализации таких масштабных мероприятий, как общероссийское голосование, ничего удивительного и страшного нет.

«Когда какой-либо продукт выводится на рынок, в нем часто бывают изъяны, которые постепенно устраняются, и это абсолютно нормальная история. На это и стоит опираться, просматривая статьи на тему нарушений при электронном голосовании. Главное, чтобы эти «пробелы» в архитектуре портала оперативно устранялись, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — По сути, само электронное голосование вводилось в жутком цейтноте из-за объективно форс-мажорных обстоятельств в виде пандемии».

По его словам, все помарки такого характера будут устраняться в ручном режиме с максимальной скоростью, чтобы отточить и настроить все механизмы системы голосования на максимально корректную работу.