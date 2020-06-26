Москва, 26 июня 2020, 18:41 — REGNUM Ручная проверка списков москвичей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, обнаружила почти две тысячи сомнительных учетных записей. Все эти сомнительные учетные записи исключены из реестра онлайн-голосующих, подчеркнул руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
Как оказалось, в ряде случае электронная программа запуталась в «е» и «ё» в фамилиях, а также в «строении 1» или «корпус 1», таким образом эти кабинеты оказались «подвешенными», и машина их «пропустила» на голосование.
Глава Общественного штаба сообщил, что сейчас все сомнительные аккаунты заблокированы и их владельцы не смогут проголосовать электронно. Теперь им надо будет прийти на участки и отдать свой голос очно. Всем этим людям сообщат о том, что им нужно проголосовать другим способом.
Ранее московские УИКи уточнили более 12 тысяч записей по заявкам на электронное голосование. По данным председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, 25 июня около 10 тысяч членов комиссий сверили 1 050 000 аккаунтов электронных избирателей.
Эксперты убеждены, что в небольшом количестве ошибок при реализации таких масштабных мероприятий, как общероссийское голосование, ничего удивительного и страшного нет.
По его словам, все помарки такого характера будут устраняться в ручном режиме с максимальной скоростью, чтобы отточить и настроить все механизмы системы голосования на максимально корректную работу.