Минск, , 18:35 — REGNUM «Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны», — заявил сегодня, 26 июня Александр Лукашенко во время поездки по Минской области.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сообщил, что будет делать всё для недопущения «майданов», а революций, по его мнению, в постсоветской республике быть не может. При этом он указал на происки таинственных внешних врагов.

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«Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят», — сообщил Лукашенко работникам госмонополии «Беларуськалий».

В этом контексте бессменно правящий с 1994 года Лукашенко рассказал о подготовке новой конституции и дал негативную характеристику своим оппонентам в нынешней президентской кампании. О себе он при этом высказался в третьем лице.

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего президента — это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, — сообщил Лукашенко. — Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента».

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Напомним, ранее Лукашенко неоднократно высказывался на тему якобы исчерпанного лимита на революции. Так, 2 марта 2006 года на третьем «Всебелорусском народном собрании» он заявил: «Скажу им прямо: лимит революций и потрясений исчерпан еще в прошлом столетии. Последствия их мы хорошо знаем. Опять наступать на одни и те же грабли наш народ не намерен». Он также отметил: «Белорусский народ на своем опыте осознал, что за революцией (все равно, какого она цвета) нет никакой силы, кроме темной. Именно поэтому он поддержал политику постепенных преобразований и твердых социальных гарантий, мир и порядок в стране, дисциплину на производстве и сильную, эффективную власть. Власть, которая смогла создать условия для достойной жизни и спокойной работы. Это — выбор мудрого народа. Это — исторический выбор Белоруссии».

Затем, 21 января 2011 года во время инаугурации Лукашенко дал «твёрдую гарантию: лимит революций и потрясений исчерпан, никакие «майданы» и «плошчы» нашему обществу не грозят».

После этого, 29 августа 2011 года на совещании «педагогического актива Белоруссии» он заявил: «Давайте уясним простую истину. Для успешного, динамичного развития страны нужны не революция и не уличная анархия, а сплоченность всех граждан независимо от взглядов и убеждений, нацеленность на конструктивное сотрудничество. И причины периода, который мы переживаем очередной раз, не только внутри нашей страны. Еще больше причин извне! И в очередной раз приходится говорить о том, что поставлено самое дорогое на карту — существование суверенного и независимого государства».

Затем, 26 ноября 2012 года в интервью Reuters Лукашенко заявил: «Только если кто-то думает, что здесь революционные произойдут изменения, этого не будет. Лимит революций для Белоруссии исчерпан. Поэтому надо набраться терпения и спокойно эти перемены в Белоруссии осуществлять к лучшему, чтобы люди жили лучше. Такие перемены — эволюционные, спокойные — мы приветствуем. Революций здесь не будет».