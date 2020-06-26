Белград, , 18:31 — REGNUM Возглавляемая сербским президентом Александром Вучичем партия СПП (Сербская прогрессивная партия) получил 189 мандатов в Скупщине (парламент страны), сообщает 26 июня Республиканская избирательная комиссия.

По данным сербского избиркома, который продолжает подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 21 июня, в стране проголосовали 3 159 748 человек, причём СПП отдали свои голоса 1 917 421 избирателей, или 60,68%.

Социалистическая партия Сербии, возглавляемая министром иностранных дел Ивицей Дачичем, получит 32. Другая оппозиционная партия — движение СПАС, возглавляемая экс — ватерполистом Александром Шапичем, получит 12 мандатов.

Кроме того, девять мест в парламенте получит Союз венгров Воеводины, три мандата — коалиция Муамера Зукорлича, экс — главного муфтия, и македонцев, ещё три — албанская коалиция с юга Сербии и два места — Партия демократического действия Санджака.

Напомним, в Скупщине 250 депутатских кресел. Выборы в законодательный орган страны прошли 21 июня, причём оппозиция (Социалистическая партия Сербии, набравшая 10,35%) оспаривает их итоги.

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