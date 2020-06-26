Минск, , 18:16 — REGNUM До принятия на референдуме новой Конституции Белоруссии многое будет сделано по децентрализации власти. Об этом 26 июня заявил Александр Лукашенко.

На встрече с коллективом предприятия «Белкалий-Мигао» в Минской области он анонсировал референдум по кулуарно разрабатываемым проектам Конституции. При этом он отверг возврат к Конституции 1994 года — с такой инициативой выступил его основной соперник в нынешней президентской кампании Виктор Бабарико (арестован 18 июня и находится в тюрьме КГБ).

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Лукашенко пообещал, что новую конституцию «сделаем за два года», отметив при этом: «Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора». Напомним, в белорусской конституции нет «губернаторов» — есть председатели облисполкомов, которые ранее подчинялись Советам, а теперь назначаются Лукашенко и подчиняются лично ему. Советы в Белоруссии являются скорее декоративным, чем совещательным органом, констатируют белорусские общественники и политологи.

«Что касается перераспределения полномочий наверху — президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои «альтернативщики», через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Бессменно правящий с 1994 года белорусский лидер заявил, что категорически против возвращения к Конституции образца 1994 года, сказав: «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад».

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