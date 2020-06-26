Улан-Батор, , 17:59 — REGNUM По итогам состоявшихся в Монголии выборов в Великий Государственный хурал (парламент), убедительную победу одержала правящая Монгольская народная пария (МНП), сообщает 26 июня Синьхуа со ссылкой на данные Главного избирательного комитета страны.

Из 76 мандатов однопалатного парламента МНП завоевала 62. Одиннадцать депутатских мест получила оппозиционная Демократическая партия, по одному мандату — Коалиция правых, «Ваша и наша коалиция», еще один мандат достался независимому кандидату.

Явка на выборах превысила 76% от 2,3 млн зарегистрированных в стране избирателей. На депутатские мандаты претендовали 485 кандидатов от тринадцати партий и 121 самовыдвиженец. Согласно конституции и законодательству Монголии МНП сформирует правительство и утвердит премьер-министра. Полномочия нового состава Великого Государственного хурала продлятся четыре года.