Москва, , 18:04 — REGNUM Около 1,4 тысячи учетных записей были удалены из реестра онлайн-голосующих по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.

Глава штаба Илья Массух отметил, что подобные меры были приняты в связи с тем, что учетные записи были подозрительными. К такому выводу пришли члены штаба во время сверки данных граждан, записавшихся на электронное голосование. Данные записи были зарегистрированы буквально за несколько дней до конца записи на электронное голосование.

Учётные записи были заблокированы, однако проголосовать в очной форме их владельцы могут.

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