Тбилиси, , 17:04 — REGNUM В Грузии идут напряженные дебаты вокруг принятия поправок в Конституцию. Напряжение столь велико, что один из оппозиционеров даже пожелал, чтобы поправки провалились. Откуда взялась такая агрессия по отношению к, казалось бы, всем нужным поправкам, разбиралась автор ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Грузия

Автор заявления о «желательном провале поправок», член партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе, позднее пояснил смысл своего горячего высказывания. Не то, чтобы Бобохидзе желал провалиться поправкам, необходимость которых признают многие в Грузии. Он просто хотел подчеркнуть необходимость выполнения всех договоренностей между правящей партией и оппозицией, вроде освобождения арестованного оппозиционера Руруа. Иначе никакого участия в рассмотрении проекта поправок «европейские грузины» принимать не будут.

В этом решении «Европейскую Грузию» готовы поддержать также оппозиционные члены «Национального движения». Если учесть, что представителям ЕС и США пришлось приложить немалые усилия, чтобы заставить работать вместе правящую «Грузинскую мечту» и оппозиционеров, то, можно сказать, что судьба поправок повисла на волоске. Что же это за поправки и почему их принятие могло бы примирить участников политического противостояния в Грузии?

Читайте подробности в статье Ирины Инашвили «Грузия: оппозиция желает провала конституционных поправок, власть волнуется».