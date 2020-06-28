Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Пандемия изменила многое в мире, где уже идет борьба за лидерство между Китаем и США — фактор, который однозначно изменит реальность. По мнению лондонского издания Catholic Herald, Вашингтон напрасно обвиняет Китай в потере своих производственных мощностей, потому что не Китай, а США сделали всё, чтобы обстоятельства сложились для них таким неприятным образом.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Несколько десятков лет Китай и США делали принципиально разные ставки в своем развитии. США считал, что будущее — за «экономикой знаний», Китай — что за промышленностью. Во что обернулись мечты, связанные с неким расплывчатым понятием, а не конкретной базой, можно видеть уже сейчас. Опять же, ближневосточный фактор слишком долго был красной тряпкой для американских политиков. Отвлекаясь на этот регион, они просаживали триллионы долларов, разрушали промышленную базу, растрачивали политический капитал, а китайскому вызову не уделяя должного внимания. В результате сейчас мы видим, как гегемонические позиции США трещат по швам, а Китай, наоборот, усиливается.

Если прогнозировать открытую военную конфронтацию между этими двумя странами, резонно предположить, что концентрироваться она будет в Тихом океане и вокруг вопросов независимости Тайваня или статуса спорных островов и морских путей Южно-Китайского моря. Победа в такой войне не гарантирована ни одному из противников, зато возможность ядерной войны довольно велика.

Какое место занять в этом раскладе Европе — второй сложный вопрос.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Епископы США и ЕС молятся за успех американо-российских переговоров».