26 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 17:39 — REGNUM Восприняв поправку к Конституции РФ о неотчуждаемости российских территорий, выступление президента РФ Владимира Путина по случаю национального дня России, а также его статью на историческую тему как сигналы об отсутствии у российского руководства намерения рассматривать японские притязания на российские южно-курильские острова, Токио тем не менее продолжает использовать малейшую возможность для абсурдных и пустых утверждений о якобы японском суверенитете над этими землями.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Взять хотя бы сегодняшнее «представление» японского правительства России, которому, видите ли, не понравились геолого-разведочные работы российских специалистов в Охотском море, в том числе в районе, подчеркиваем, российских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — изложил позицию японского правительства его официальный представитель.

Как поясняют российские СМИ, речь идет о геологических изысканиях в Охотском море, на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом Россия ранее уведомила Японию о работах, которые продлятся три месяца.

С точки зрения международного права, подобное «представление» — ни что иное, как вмешательство во внутренние дела иностранного государства, что должно встречать решительный отпор. Мало ли что взбредет в голову японским реваншистам, которые и от притязаний на все Курилы и Южный Сахалин еще не отказались.

Судя по высказываниям Суга, данный случай с геолого-разведкой лишь повод проверить, как будет реагировать Москва на японские претензии накануне голосования по поправке к Основному закону РФ о недопустимости отчуждения российских территорий. Ибо в Токио пытаются представить дело так, будто эта поправка не имеет отношения к «переговорам о северных территориях», как произвольно и незаконно именуют в МИД Японии российские южно-курильские острова. Кстати, к «северным территориям» не смирившиеся с итогами поражения в августе 1945 года «потомки самураев» относят, кроме всех Курил, еще и Карафуто, как демонстративно именуют они Южный Сахалин, напоминая о том, что полученная от царской России как военный трофей южная часть острова 40 лет находилась под господством Страны восходящего солнца.

И не случайно г-н Суга дополнил японское «представление» твердым напоминанием, что Токио будет настаивать на продолжении переговоров с Россией о мирном договоре, условием которого является не что иное, как капитуляция Москвы перед территориальными требованиями Токио. А министр иностранных дел Тосимицу Мотэги при приглашении своего российского коллеги Сергея Лаврова в японскую столицу опять-таки в открытую заявил, что на переговорах речь вновь пойдет о японских территориальных претензиях. И претензии эти будут не на Малую Курильскую гряду, а и на самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды. И министр Лавров, видимо, как и положено по дипломатическому этикету, приглашение принял с благодарностью.

Что же позволяет японцам игнорировать ожидаемую поправку к Конституции РФ и упоминание Путиным в своей речи Курил как отчего дома нашего народа? Они уповают на якобы обещание неназванными российскими высокопоставленными чиновниками трактовать переговоры с Японией как «переговоры о делимитации границы». Как известно, настоял на включении в предложенную актером Владимиром Машковым поправку возможности менять границы Российской Федерации через «демаркацию, делимитацию и редемаркацию» сам президент РФ. Вот в Японии и поползли слухи, что сделал это любящий Японию как основоположника дзюдо Путин чуть ли не ради «друга Синдзо». Хотя поверить в это трудно, оптимизм японцев не может основываться на пустом месте.

Ситуация, видимо, прояснится при очередных переговорах президента или министра иностранных дел с японскими руководителями. Скажем прямо, продолжение переговоров по поводу суверенных российских Курильских островов, мягко говоря, обманет надежды подавляющего большинства нашего народа, требующего такие переговоры официально прекратить и вернуться к известному изречению советских времен о том, что «страна наша большая, но лишней земли нет». Для того, чтобы такого обмана не произошло, Кремль и Смоленская площадь должны отказаться от поисков путей подписания ненужного нашей стране «мирного договора» с Японией на условиях сдачи Курил и объявить Токио о согласии вести разговор о принципиально новом соглашении о добрососедстве и сотрудничестве.

В противном случае «поправка Машкова», которую с энтузиазмом встретил наш народ, особенно сахалинцы и курильчане, превратится в приманку для привлечения граждан нашей страны к голосованию за поправки, среди которых, понятное дело, главная — пресловутое «обнуление» президентских сроков. Не думаю, что такое восприятие поправок будет на пользу авторитету нынешней российской власти.

P.S. Японская общенациональная телекорпорация NHK поместила отклики японцев на «представление» японского правительства России:

gah

А России от наших протестов ни жарко, ни холодно!

Hira

Наши политики демонстрируют только какие-то метания туда-сюда. Так политика не делается.

dnk

Ведь в деле с похищениями Северной Кореей заложников в Японии наши власти тоже ничего не добились! В самой Либерально-демократической партии есть предатели, которые сами не хотят возврата «северных территорий»!

ifk

А я вот чего не приемлю — так это бездарности наших политиков.

cho

Ну и что дальше после наших заявлений о неприемлемости? Россия даже не почешется. Правительство проявляет по отношению к ней слабость.

yos

Мечтаю о сильной Японии!

tan

Сколько уже лет только и слышим разговоры: «У правительства Абэ много заслуг. Нельзя мерить только экономикой. Вот смотрите, какие хорошие личные отношения он выстроил с Путиным. В результате японско-российские отношения радикально улучшились!» Какое там улучшились! Эта пацифистская политика Абэ выставила нас перед Путиным дураками!

nam

Япония «не приемлет»! Ну и что? К сожалению, это проигрыш Японии! Учитесь на своих ошибках!

lpy

Наш премьер Абэ — это ребенок по сравнению с поднаторевшим на политических битвах бывшим суперагентом КГБ Путиным. Переговоры по «северным территориям» — это только наше постоянное отступление. И ни одного шага вперед. Это даже не похоже на переговоры. Только пустая трата бюджетных средств. Настоящие японские консерваторы и патриоты очень рассержены на наши власти!

uoa

Не приемлете? Дураки в правительстве. Это и мы можем сказать, что не приемлем. Вы сделайте хоть что-нибудь. И этим кускам (нецензурно — прим. пер.) народ отстегивает такие деньги!

oki

Под предлогом «мирных переговоров» сколько денег вложили мы в эту Россию! Только для того, чтобы убедиться, что проигрываем ей по всем статьям. Наши потомки будут над этим смеяться. А этот бывший министр иностранных дел Коно — что в японско-российских переговорах, что в переговорах с Южной Кореей по компенсации со стороны Японии женщинам-жертвам насилия со стороны японских солдат (т.н. «женщины для успокоения») — только и делал, что самопиарился. Пора кончать с такой политикой, которая не приводит к решению проблем. Надо сделать так, чтобы она хотя бы не принесла Японии еще больше вреда в будущем.