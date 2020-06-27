Иерусалим, , 14:07 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Ираном в первом квартале сего года упал почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как при этом складываются отношения между КНР и одним из главных противников Ирана — Израилем, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Джо Байден Kelly Kline

Как сообщает итальянское издание Terrasanta.net, китайско-израильские экономические связи в первом квартале текущего года заметно упрочились. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху давно занимался построением отношений с Китаем, и даже присоединился шесть назад к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Это действие не одобрялось Вашингтоном: банк продвигал Пекин для поддержки своих действий в Азии и противодействия «проамериканской» политике международных финансовых институтов. И это был не единственный дружественный шаг Нетаньяху в сторону Пекина. Как результат, за десять лет (с 2008 по 2018) торговый обмен между Израилем и Китаем удвоился, более того, Китай стал вторым по величине торговым партнером Израиля.

При этом на политической сцене расклад известен: в ООН Китай всегда голосует против Израиля и за Иран. И тем не менее это оказывается не определяющими факторами отношений, а деталями, которые отнюдь не играют решающей роли для определения позиций китайского и израильского руководства. А если 3 ноября изменится расклад в США и в Белом доме появится новый обитатель, то стоит учитывать: Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, известном своими холодными отношениями с Израилем. А дружить Израилю нужно, так почему бы не с большим другом из Азии, который по совместительству является важнейшим противником США?

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