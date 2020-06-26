Москва, , 17:26 — REGNUM Германская экономика — естественный конкурент американской экономики, и противоречия между ними носят объективный характер, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в Берлине рассматривают варианты ответных действий в случае, если США применят санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Не стоит ни абсолютизировать «Северный поток — 2», ни умалять его значения, — сказал Владимир Шаповалов. — Хотя для германской и для австрийской экономик это очень важный проект. И твёрдость Берлина в этом вопросе прежде всего имеет экономическую подоплёку. Но в то же самое время мы можем проследить эволюцию американо-германских отношений и увидеть, что это путь через множество конфликтов. Особенно быстрый в трамповский период. Здесь мы являлись свидетелями целого ряда жёстких действий со стороны США в отношении отдельных германских бизнес-структур. Это и автомобилестроение, и банковская сфера. И более того, есть некая реперная точка. Это разрыв трансатлантического партнёрства. Вернее, отказ от него со стороны США. По сути идея Обамы о создании трансатлантического партнёрства, объединяющего экономики Запада, была направлена на то, чтобы консолидировать экономики западного мира и сгладить те противоречия, которые есть между ними, создав консолидированный блок в условиях роста незападных экономик».

Как подчеркнул Шаповалов, президент США Дональда Трамп занял иную позицию, и с этого момента конфликт с Германией пошёл по нарастающей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Шаповалова, в случае углубления германо-американского противостояния, вызванного попытками США сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», в Евросоюз обозначится раскол.

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