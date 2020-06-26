Москва, , 17:25 — REGNUM В случае углубления германо-американского противостояния, вызванного попытками США сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», в Евросоюзе обозначится раскол, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM. Как полагает эксперт, ряд стран Центральной и Восточной Европы будут за американцев, и прежде всего Польша. Понятно, что Великобритания тоже поддержит Америку.

«В то же самое время есть Южная Европа, которая очень сильно зависит от Германии. Есть та часть Центральной и Восточной Европы, которая находится в колоссальной зависимости от немецкой экономики, — сказал политолог. — Франции ввязываться в американо-немецкое противостояние нет большого резона, и она попытается сыграть свою партию. Понятно, что в этой партии североевропейские страны (Дания и Швеция) полностью выполнят приказы, поступающие из Вашингтона. Дания, Швеция уже пытались чинить препятствия строительству «Северного потока — 2». Есть ещё Австрия, которая будет поддерживать Германию. Австрийцы — одни из главных инвесторов «Северного потока — 2».

Иными словами, как пояснил Шаповалов, в случае эскалации германо-американского конфликта в Европе произойдёт очень интересный разлом, который обозначит старые линии разлома и определит новые.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал, что в случае если противостояние между Германией и США по поводу газопровода «Северный поток — 2» будет нарастать, ФРГ может оказать определённое давление на доллар.