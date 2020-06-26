Москва, 26 июня 2020, 17:25 — REGNUM В случае углубления германо-американского противостояния, вызванного попытками США сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», в Евросоюзе обозначится раскол, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM. Как полагает эксперт, ряд стран Центральной и Восточной Европы будут за американцев, и прежде всего Польша. Понятно, что Великобритания тоже поддержит Америку.
Иными словами, как пояснил Шаповалов, в случае эскалации германо-американского конфликта в Европе произойдёт очень интересный разлом, который обозначит старые линии разлома и определит новые.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал, что в случае если противостояние между Германией и США по поводу газопровода «Северный поток — 2» будет нарастать, ФРГ может оказать определённое давление на доллар.