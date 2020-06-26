Москва, , 17:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в день памяти Евгения Примакова возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы

«Человек с широкой душой и добрым сердцем, Примаков становился как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины. В самые тяжелые в новейшей истории страны годы он не боялся брать на себя ответственность», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он считает, что «сегодня крайне важно сохранить профессиональное и творческое наследие Евгения Максимовича».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, академик и политический деятель Евгений Примаков скончался в возрасте 85 лет в 2015 году. С 1996 года по 1998 год возглавлял Министерство иностранных дел РФ. С 1998 года по 1999 год занимал пост председателя правительства РФ.