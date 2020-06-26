Москва, , 17:00 — REGNUM В случае если противостояние между Германией и США по поводу газопровода «Северный поток — 2» будет нарастать, ФРГ может оказать определённое давление на доллар, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Кроме того, есть ещё один достаточно понятный механизм — Германия может принять ряд мер, направленных против американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке, — сказал Шаповалов. — В Европе сейчас шесть терминалов по приёму американского СПГ и строится ещё восемь. Американцы ещё не развернулись в полную мощь. И конечно, их планы более серьёзные, и по ним может быть нанесён прямой или косвенный удар. Не нужно забывать о той степени влияния, которую немецкая экономика оказывает на европейскую экономику. И Германия может не только сама прекратить, но и в определённой степени принудить другие европейские страны не покупать американский сжиженный природный газ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что среди тех рычагов воздействия на Вашингтон, которыми располагает Берлин, есть и такой, как выдворение американских военных с территории ФРГ.

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