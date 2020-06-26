Москва, , 16:54 — REGNUM Среди тех рычагов воздействия на Вашингтон, которыми располагает Берлин, есть и такой, который предполагает выдворение американских военных с территории ФРГ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в аппарате канцлера ФРГ прорабатывают вопрос об ответных мерах в том случае, если США, пытаясь сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», введут санкции против европейских банков, предприятий и государственных учреждений.

«Эскалация конфликта между США и Германией может привести к тому, что американцам просто укажут на дверь, — считает Шаповалов. — И процесс вывода американских войск в Польшу, который сейчас идёт скорее по американской инициативе, будет ускорен за счёт подключения к этому процессу Германии. То же самое можно сказать о немецком вкладе в бюджет НАТО. Германия не особенно стремится выполнять ультиматумы Трампа, и в случае усиления конфликтности это может стать одним из инструментов. Такая военно-политическая составляющая мне кажется маловероятной, но подобный инструментарий есть и может быть использован».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога пока Берлин лишь предупреждает Вашингтон о возможных ответных действиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Пока Германия лишь предупреждает Америку об ответных санкциях – мнение