Москва, 26 июня 2020, 16:54 — REGNUM Среди тех рычагов воздействия на Вашингтон, которыми располагает Берлин, есть и такой, который предполагает выдворение американских военных с территории ФРГ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в аппарате канцлера ФРГ прорабатывают вопрос об ответных мерах в том случае, если США, пытаясь сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», введут санкции против европейских банков, предприятий и государственных учреждений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога пока Берлин лишь предупреждает Вашингтон о возможных ответных действиях.
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