Оренбург, , 16:51 — REGNUM В Оренбурге вице-мэр Михаил Серегин покинул свой пост. Об этом пишут СМИ.

В мэрии он курировал строительство. Последним днём его работы стало 25 июня. Вместо него назначен глава управления пассажирского транспорта города Сергей Морозов, пишет «Урал56».

В мэрии журналистам подтвердили информацию о кадровых изменениях. Добавим, Серегин работал в администрации города с лета 2019 года. Тогда он вернулся туда после перерыва в несколько лет.

Также чиновник был заместителем министра строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ региона.