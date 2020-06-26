Кострома, , 16:36 — REGNUM В Костромской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию проголосовали 25 676 человек — передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии России.

Голосование в Костромской области Ostrovskoe.smi44.ru/

Таким образом, участие в голосовании 25 июня приняли 4,8% избирателей, что ниже, чем в среднем по России на 4,4%. Для сравнения, в Ярославской области явка составила 8%.

Голосование продлится до 1 июля. Вместе с ним в регионе проходит выбор вариантов благоустройства населенных пунктов по проекту «Народный бюджет».

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