Луганск, , 16:34 — REGNUM Семи обстрелам подверглась территория ЛНР со стороны ВСУ в течение недели, сообщает 26 июня Народная милиция республики.

По словам официального представителя Народной милиции Якова Осадчего, село Нижнее Лозовое было обстреляно из миномётов калибра 120 мм и 82 мм.

Кроме того, украинские формирования атаковали Золотое-5 из миномётов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Обстрелам также подверглось село Берёзовское и посёлки Донецкий, Фрунзе, Голубовское. По этим населённым пунктам стреляли из вооружений БМП и миномётов калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Золотом-5 украинские формирования убили мужчину и ранили ещё двух человек. Ранение получил также житель Берёзовского, а в Голубовском, как и в Золотом-5, снаряды украинских формирований повредили жилые дома.

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