Москва, , 16:30 — REGNUM Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в море для проведения плановых мероприятий по боевой подготовке, сообщает 26 июня пресс-служба Северного флота.

Уточняется, что экипаж крейсера выполнит плановые задачи летнего периода обучения.

«В ходе данного выхода в море экипаж крейсера отработает учебно-боевые задачи во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО, а также с экипажами других надводных кораблей и подводных лодок Северного флота», — указано в сообщении пресс-службы.

Выполнять задачи ракетный крейсер будет в нейтральных водах Баренцева и Норвежского морей.

«На завершающем этапе корабль выполнит боевые упражнения комплексами ракетного и артиллерийского вооружения», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, указано, что ранее экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отрабатывал противолодочные действия, а также артиллерийские стрельбы по морским целям.

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