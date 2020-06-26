Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM В Свердловской области пройдёт экспертиза участков для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Сотрудники Роспотребнадзора проанализирую выполнение всех мер санитарной безопасности.

«Дополнительно еще по просьбе Центризбиркома мы проводим экспертизу, выборочную оценку участков на предмет соответствия требованиям», — передаёт слова Козловских оперштаб региона.

Сам врач посетил один из участков сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России проходит голосование по поправкам к Конституции.

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