Тбилиси, , 16:23 — REGNUM Премьер-министру Грузии Георгию Гахарии после его выступления с отчетом в парламенте депутаты от оппозиции неоднократно напомнили о «ночи Гаврилова». Заявления-напоминания сделали депутаты как от «Европейской Грузии».

Так, депутат Георгий Канделаки подчеркнул, что его партия заблаговременно предупредила правительство Грузии о нарушении депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым закона Грузии «Об оккупированных территориях», но правительство к этим предупреждениям не прислушалось. Он сделал акцент на заявлениях самого премьера о том, что тогда были допущены ошибки, в том числе ошибка, в результате которой Гаврилов оказался в кресле председателя парламента Грузии.

Еще один член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе поинтересовался, почему премьер в пространном докладе ни словом не упомянул события 20−21 июня и не забыл ли он, после чего оказался на посту главы правительства.

«Если забыли, я вам напомню, что когда вы были министром внутренних дел, то несмотря на наши предупреждения, с нарушением закона об оккупации впустили в страну Гаврилова», — заявил Кахидзе и далее изложил свою версию развития событий 20−21 июня 2019 года.

Для их соратницы по партии Елены Хоштария такая «забывчивость» Георгия Гахария оказалась не удивительно.

«После того, как вы пообещали, что полностью все расследуете, а потом уйдете (с поста главы МВД), вы поступили наоборот, заняли пост премьер-министра», — подчеркнула Хоштария.

Напомним, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов приехал в Грузию как председатель Межпарламентской ассамблеи православия, сессия которой по инициативе грузинской стороны должна была пройти в Тбилиси. В ранге председателя ассамблеи он оказался в кресле председателя парламента, что вскоре опротестовала ворвавшаяся в зал оппозиция, оскорбила председателя МАП, сорвала заседание, а затем созвала к зданию парламента своих активистов и сторонников и начала акцию протеста. Позднее начавшаяся на волне антироссийских лозунгов акция переросла в попытку насильственного вторжения в парламент и свержения нынешней власти, что было пресечено силами полиции и спецназа. В результате применения спецсредств и пластиковых пуль несколько участников акции получили телесные повреждения, в том числе ранения в глаз.