Тбилиси, , 16:28 — REGNUM Соглашение, подписанное 8 марта между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными партиями, не предусматривало освобождение из-под ареста совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Это заявление перед журналистами 26 июня сделал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Руруа обвиняют в незаконном ношении оружия, но лидеры оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» (ЕГ) с марта заявляют, что Руруа невиновен и является «политзаключенным». В ЕНД и ЕГ требуют его выпустить, ссылаясь на соглашение от 8 марта.

«Господин Руруа не упоминается в соглашении от 8 марта, это однозначно, и каждый может это прочитать. Я удивлен, что это вопрос всплыл для обсуждения между партиями», — сказал Книрш.

Он призвал все политические силы, которые участвовали в соглашении от 8 марта, проголосовать по выборной реформе, рассмотрение которой будет в третьем чтении проходить в парламенте 29 июня.

Напомним, ЕНД и ЕГ отказываются голосовать по выборной реформе, пока не освободят Руруа. Ранее представители западных стран по поводу Рура делали расплывчатые заявления.

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