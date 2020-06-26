Париж, , 16:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в столицу Мавритании Нуакшот во вторник, 30 июня 2020 года, для участия в саммите G5 Сахель, сообщает Le Figaro.

Глава государства подведет итоги борьбы с джихадистами в этом регионе, где находятся более 5000 французских солдат.

Президент также встретится со своими коллегами из «большой пятерки» (Нигер, Чад, Мавритания, Буркина-Фасо, Мали), главой комиссии Африканского союза и генеральным секретарём международной организации франкоязычных стран.

Напомним, последний саммит G5 Сахель состоялся шесть месяцев назад, в январе 2020 года в По на юго-западе Франции. Тогда участники саммита решили усилить борьбу с джихадистами и высказались за то, чтобы Франция сохранила военное присутствие в регионе.