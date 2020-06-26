Ново-Огарево, Московская область, , 15:52 — REGNUM Имена врачей, которые отдали свои жизни ради спасения других людей, имеет смысл присваивать улицам, школам, медицинским училищам и институтам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса.

«Идея у вас очень хорошая по поводу присвоения имён. Улицам, может, долговременным объектам, которые мы строим, школам, училищам медицинским, а может быть и институтам — имена медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей — это очень хорошая идея, и мы её обязательно реализуем», — заявил Путин.

Идею называть улицы городов в честь медиков президенту России предложил волонтёр из Дагестана.