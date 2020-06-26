Цхинвал, , 15:56 — REGNUM Руководство Грузии имеет территориальные претензии ко всем соседним странам и постоянно обвиняет их в своих проблемах. Так 26 июня агентству «Рес» прокомментировал последние события в Грузии глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Он отметил, что пограничные споры у Грузии есть не только с Абхазией и Южной Осетией, а также с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

«Территориальные претензии Тбилиси буквально ко всем соседям не имеют границ… Вокруг одни враги и оккупанты, виноватые перед Грузией. Все ей должны, кроме нее самой», — описал принципы политики Тбилиси Медоев.

Как сказал глава МИД Южной Осетии, в Грузии за постсоветский период не было национально ориентированных руководителей. По его мнению, такие люди в стране есть, но из-за иностранного давления к власти приходят другие люди.

Напомним, 26 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая в парламенте, заявил, что у страны из-за России есть проблемы с экономическим развитием.

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