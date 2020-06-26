Москва, , 15:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции и призвал определиться с будущим России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Миронов предпочел проголосовать лично на московском избирательном участке №73.

«В стране назрели перемены. И перемены эти невозможны без предлагаемых изменений в Конституцию. Дальше будет происходить серьёзный разворот во внутренней политике нашей страны. Конечно, этот разворот не может и не будет проходить гладко», — заявил Миронов.

Назревшие перемены и изменения нужны, потому что страна отказывается дальше строить полуфеодальный капитализм с зажравшимися олигархами и вороватыми чиновниками, для которых наша Родина лишь источник наживы, говорит парламентарий.

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