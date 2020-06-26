Париж, , 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своим немецким коллегой Хейко Маасом провел онлайн-встречу Альянса за многосторонность, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В заседании приняли участие почти пятьдесят министров из всех регионов мира.

В МИД Индонезии заявили, что встреча, которая состоялась 26 июня 2020 года, была посвящена укреплению многосторонней архитектуры здравоохранения и борьбе с болезнями.

«Встреча направлена на расширение доступа к надежной информации и борьбу с ложными слухами и манипулированием информацией, особенно во время пандемий», — говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в видеоконференции по Судану.

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