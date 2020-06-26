Сеул, , 15:44 — REGNUM В МИД Южной Кореи осудили нападение хуситов на Саудовскую Аравию, назвав их «неприемлемыми», сообщает KBS.

Напомним, что 22 и 23 июня йеменские хуситы совершили ракетный обстрел и атаку беспилотников на столицу Саудовской Аравии.

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В МИД Южной Кореи также отметили, что Сеул поддерживает усилия международного сообщества по прекращению гражданской войны в Йемене и призывает страны приложить усилия для установления мира в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил нападения хуситов на Саудовскую Аравию и их продолжающиеся наступления в Йемене.

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