Нур-Султан, 26 июня 2020, 15:37 — REGNUM Правительство Казахстана освободило с должности заместителя министра здравоохранения республики Лязат Актаеву в соответствии с поданным заявлением, сообщили 26 июня в пресс-службе премьер-министра республики.
Актаева занимала должность заместителя министра здравоохранения с февраля 2017 года. Новым заместителем главы минздрава назначена Ажар Гиният. Кроме того, должность первого заместителя министра здравоохранения занял Марат Шоранов.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении с должности министра здравоохранения республики Елжана Биртанова. Новым главой минздрава назначен его заместитель Алексей Цой.
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