Москва, 26 июня 2020, 15:36 — REGNUM Россия вполне устраивает Германию в качестве рынка сбыта её промышленной продукции и источника сырья, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Германии прорабатывается вопрос об ответных мерах в случае введения США санкций против «Северного потока — 2», и отвечая на вопрос, есть ли риск того, что Берлин в конце концов уступит давлению Вашингтона.
Кроме того, как подчеркнул Черняховский, Германию не устраивает агрессивная Польша на её границах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказался о введении персональных санкций против американских сенаторов.
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