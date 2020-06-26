Москва, , 15:36 — REGNUM Россия вполне устраивает Германию в качестве рынка сбыта её промышленной продукции и источника сырья, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Германии прорабатывается вопрос об ответных мерах в случае введения США санкций против «Северного потока — 2», и отвечая на вопрос, есть ли риск того, что Берлин в конце концов уступит давлению Вашингтона.

«Это может быть. Хотя понятно, что ему очень не хотелось бы этого делать, — сказал политолог. — Специфика Германии во многом состоит в том, что она не проводила деиндустриализацию. В значительной степени она опирается на то, что можно назвать промышленностью реального сектора. В этом отношении в США дела обстоят хуже. Но Трамп как раз пытается вернуть индустрию в США. В этих условиях главное, в чём заинтересованы германский капитал и германская промышленность, это источники сырья и рынки для сбыта своей промышленной продукции. В качестве такого рынка Россия их вполне устраивает. При наличии определённых договорённостей».

Кроме того, как подчеркнул Черняховский, Германию не устраивает агрессивная Польша на её границах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказался о введении персональных санкций против американских сенаторов.

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