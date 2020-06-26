Москва, , 15:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил упростить правила размещения туристов в российских санаториях, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Люди уже начинают сдавать путёвки в санатории, а потом бронируют отели и частный сектор. Предлагаю упростить правила размещения туристов в санаториях и сделать их такими же простыми, как для отелей», — заявил Миронов.

По правилам Роспотребнадзора, при заселении все отдыхающие обязаны предъявлять справку об отсутствии коронавируса, а сотрудники санаториев должны каждую неделю проходить тест на COVID-19, что на круг получается очень дорого. Для обычных отелей такие жёсткие ограничения не действуют.

По словам парламентария, обязательное наличие справки на коронавирус для семьи из четырёх человек в среднем повышает стоимость отдыха на 10 тыс. рублей.