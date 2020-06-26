Минск, , 15:32 — REGNUM «Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить», — заявил 26 июня Александр Лукашенко, выступая в Солигорске (Минская область) перед коллективом госпредприятия ОАО «Беларуськалий».

Рассказывая о преодолении кризисных явлений, усугубленных пандемией, которую Лукашенко называет «коронапсихозом», белорусский лидер сообщил о поставленной задаче правительству и Нацбанку. Как сообщает президентская пресс-служба, «поставлена железная задача — все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках».

«Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна», — заявил Лукашенко.

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Он отметил: «Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это — пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное».

Лукашенко сообщил также, что, по его мнению, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый создал на госпредприятии необычную для нынешнего времени ситуацию.

«Знаю, у Головатого сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает у тебя «бухтеть»: много работы, загрузка, — сказал Лукашенко. — А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы и в одной стране мира обижаются на то, что много работы».«Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили», — добавил руководитель постсоветской республики.

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