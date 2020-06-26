Киев, , 15:34 — REGNUM Гуманитарную помощь от Польши для борьбы с пандемией SARS-CoV-2 получили украинские власти. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«Тринадцать грузовиков доставили дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и лицевые щитки», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что передача гуманитарного груза проходила с участием польского посла на Украине Бартоша Цихо и представителей Фонда международной солидарности и Еврокомиссии.

При этом замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко отметил, что данная партия помощи является крупнейшей из полученных страной за время пандемии.

Кроме этого, он уточнил, что полученная помощь будет разделена между государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны, пограничной службой и учреждениями здравоохранения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие стуки на Украине зафиксировали 1109 новых случаев заражения коронавирусом.