Стокгольм, , 15:50 — REGNUM 26 июня шведская газета Fria Tider опубликовала новостную статью под названием «Twitter поддерживает левых экстремистов». В своем материале журналисты издания прямо обвинили руководство социальной сети Twitter в явных симпатиях по отношению к движению Black Lives Matter.

В качестве одного из многочисленных поводов подозревать Twitter в «поддержке левого экстремистского движения Black Lives Matter», журналисты обратили внимание на тот факт, что социальная сеть Twitter закрасила черным цветом свой традиционный логотип, на котором изображена птичка.

Журналисты издания также отмечают, что сотрудники Twitter создали специальную страницу, где содержатся призывы поддержать движение Black Lives Matter с помощью хэштега «#BlackJoy». По мнению сотрудников Twitter, это является некой «формой сопротивления».