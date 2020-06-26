Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Коррупция в Грузии не побеждена, но в стране есть успехи по борьбе с ней, что подтверждают международные рейтинги. Об этом 26 июня заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария в парламенте во время выступления перед депутатами с ежегодным отчетом, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Согласно рейтингу всемирного проекта правосудия 2020 года, в компоненте отсутствия коррупции мы занимаем первое место в регионе и 42-е место в мире. Согласно Индексу восприятия коррупции, за 2019 год, Грузия является лидером в регионе и на 44-м месте в мире», — сказал Гахария.

Премьер-министр также отметил, что коррупция все еще остается одним важных вызовов для экономики страны. Он добавил, что нужно совершенствовать методы борьбы с этой проблемой.

Стоит отметить, что грузинское подразделение неправительственной организаций Transparency International, которая составляет Индекс восприятия коррупции, 26 июня опубликовала доклад, где указала на слишком высокую зависимость от властей важных секторов Грузии, в том числе бизнеса, судов и правоохранительных органов.

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