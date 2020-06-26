Херсон, Украина, 26 июня 2020, 15:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Крым когда-либо вернётся в состав Украины. Об этом он заявил 26 июня во время посещения аэропорта «Херсон».
Во время посещения аэропорта к президенту Украины подошёл «крымско-татарский активист» и подарил ему свой флаг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у РФ нет денег на то, чтобы «содержать» Крым, поэтому у Украины, якобы, есть «уникальный шанс» вернуть полуостров.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве. Украинские власти игнорируют мнение жителей Крыма и продолжают рассказывать о «возврате» территории.