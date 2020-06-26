Москва, , 15:34 — REGNUM Решение вывесить радужный флаг на здании посольства США в Москве является ошибкой американских дипломатов. Об этом 26 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минуть» на телеканале «Россия 1».

По словам эксперта, подобная акция оттолкнула от США всех адекватно настроенных граждан России. Таким образом посольство создало негативное отношение к себе со стороны подавляющего большинства населения РФ.

«Я что хочу сказать, обращаясь к послу США, я хочу казать: господин посол, то что эта акция была совершена, свидетельствует о непрофессионализме политического отдела вашего посольства. Она вызвала озлобление у любого нормального человека, что вы это пропагандируете. Что вы в посольстве делаете, с кем спите — это ваше дело, вывесите этот флаг у себя в кабинете, во внутреннем дворе, но не надо навязывать это нам», — сказал Коротченко.

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