Москва, , 17:08 — REGNUM Кругом тунеядцы и попрошайки, и только благодаря отдельным депутатам Госдумы российский бюджет еще не растащили окончательно. Такое впечатление возникает, когда следишь за логикой высказываний депутата Оксаны Пушкиной, но правильно ли в каждом нуждающемся подозревать хитреца и лентяя? Ответ искала корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Оксана Пушкина Иван Шилов © ИА REGNUM

Для своих логических упражнений Пушкина выбрала матерей-одиночек. По ее словам, эти женщины, вынужденные растить детей без мужа, должны сами справляться, «нанимая нянь» и «занимаясь бизнесом». Вредная идея о том, что бизнес производит деньги «из ничего», встречается тут с диким предположением, что матери-одиночки как раз тот обеспеченный слой, который и бизнесом может заняться «на ровном месте», и прислугу нанять.

Как оказалось, депутат Пушкина строит свои утверждения, основываясь на опыте собственных знакомых. А если отвлечься от знакомых Пушкиной и посмотреть на ситуацию в стране?

Читайте подробности в статье Дарьи Алексеевой «О депутатах и тунеядцах».